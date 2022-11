Adamari López acudió a las instalaciones para aplicarse la vacuna contra la influenza

La cita que la puertorriqueña realizó fue nada más y nada menos que por un tema estrictamente de salud, “Hice hoy una cita para ponerme la vacua de la influenza y un refuerzo del covid. Aquí afortunadamente tenemos una enfermería en donde te proveen este servicio y como yo hace aproximadamente 3, 4 años atrás me vi muy delicada de salud por influenza pues vengo a ponérmela año con año”.

“Sé que hay muchos que entienden que tiene algunos efectos secundarios que pueden causarles algún daño, yo me siento tranquila al tomar esta decisión al tomar un refuerzo de vacunas y, sobre todo, después de haberme visto tan delicada, tengo una niña a la que quiero seguir disfrutando y no me quiero poner en riesgo, Alaïa también se pone sus vacunas ella se puso dos del Covid que fueron las dosis para niños”, expresó la carismática conductora. Archivado como: Adamari López mensaje Telemundo.