La actriz revela que teme por la salud de Luciano

Juan Collado no quiere que Lety Calderón lo viste

La verdad del por qué sus hijos no han visto a su papá Lety Calderón teme por la salud de su hijo. La actriz y villana de telenovelas Lety Calderón, tuvo una controversial relación con el abogado Juan Collado, a quien acusaron en el año 2019 por presuntos lazos con el crimen organizado, indicaron diversos informes de People en Español. Debido a esto, los hijos de Calderón no han podido ver a su padre. Pero ahora, se dio a conocer que los hijos de la mexicana podrán tener la oportunidad de reunirse nuevamente con él dentro del reclusorio, sin embargo, dentro de las reglas del ex de Lety está de que ella no puede entrar a verlo, pero ella aseguró que no dejará que sus hijos se reúnan con su padre sin la presencia de ella. Lety Calderón teme por la salud de su hijo: Juan Collado no quiere permitir que Lety entre al reclusorio Días atrás, a través de una entrevista por medio del programa ‘Venga la Alegría’, Lety declaró cuáles son los motivos por los cuales sus hijos no han podido visitar a su padre en la cárcel, pues esto se debe a que Juan Collado, le tiene prohibida la entrada a ella. Los motivos por los cuales Lety no quiere dejar que sus hijos entren al reclusorios solos para ver a su padre, es básicamente porque serían muy impresionante para ambos y más estar sin la compañía de ella, especialmente por Luciano, su hijo mayor que tiene Síndrome de Down. Archivado como: Lety Calderón teme por la salud de su hijo

Teme por la salud de su hijo de Luciano Esta fue la explicación de la villana de telenovelas por los cuales no quiere que sus hijos entren a ver solos a su padre. “Luciano, como ven, es un niño muy especial, tengo que tener mucha vigilancia porque se me puede desmayar o se puede convulsionar”, explicó. “Emocionalmente es muy sensible, es incómodo para él, no sé cómo va a reaccionar, la verdad, por eso mismo también tengo que ir yo”, le dijo al programa mexicano ‘Venga la Alegría’. Lety ha demostrado en múltiples veces, ser muy precavida con sus hijos, y ha demostrado amarlos y apoyarlos en todo momento. Aún así, aseguró que la decisión del papá de sus hijos es respetable. “Son respetables todas las actitudes y reacciones y comentarios, yo simplemente lo respeto. Ella realmente no los conoce, y sí tienen que entender eso ustedes y toda la gente, ellos tienen una gran ilusión de ver a su papá y nosotros vamos a respetar los tiempos. ¿De quién?, no sé, pero se va a respetar”, exclamó al programa. Archivado como: Lety Calderón teme por la salud de su hijo

Lety Calderón teme por la salud de su hijo: Deja listos sus asuntos legales Ha sido tanta la preocupación por la actriz de ‘Esmeralda’ porque a sus hijos nunca les falte nada, que ha decidido dejar en orden todos sus asuntos legales para cuando ella fallezca, indicó la revista People en Español. Esto sucedió cuando un día Lety se puso muy mal de salud. “Te lo juro que me abrió los ojos y pensé: ¿Qué tal si si me hubiera muerto?”, exclamó. “De verdad sentía que me moría, no podía respirar por un par de minutos, ni siquiera se cuanto tiempo fue, a mi se me hizo eterno”, confesó en un encuentro con la prensa. Archivado como: Lety Calderón teme por la salud de su hijo

Teme por sus hijos y desea lo mejor para ellos La actriz de “Esmeralda”, contó a las cámaras que tiene que darse a la tarea de hacer que sus hijos sean más independientes. “Me dio un sentimiento que dije, por es tenemos que apurarnos para que aprendan a hacer las cosas por sí solo, porque yo el día de mañana, espero en Dios que no ahorita, y yo me tenga que ir estén preparados mis hijos para vivir solos”. “La verdad cuando vamos a una alfombra o algo me da miedo que les vayan a preguntar sobre su papá, y ahorita obviamente de verdad les agradezco mucho que no les pregunten cosas que les puedan doler o sacarlos de onda, les agradezco y no crean que no me he dado cuenta que son muy discretos cuando estoy con ellos”. Dijo la actriz agradeciéndole a la prensa, según el programa Sale el Sol (VER VIDEO AQUÍ). Archivado como: Lety Calderón teme por la salud de su hijo