Si lo compró tenga cuidado.

Reportan fallas en cargador para celulares iPhone.

Retiran del mercado accesorio de carga para productos de Apple.

Recall cargador de iPhone. ¡TOME SUS PRECAUCIONES! Cuando acudimos a una tienda siempre esperamos a encontrar el mejor producto a un precio accesible pero a veces no sabemos qué es lo que estamos llevando a casa. Recientemente se reportó un recall urgente sobre un cargador de popular marca de celular debido a que podría causar severos daños.

En un nuevo retiro de productos, se informó que el cargador para los iPhones 13, 13 mini, 13 pro, 13 pro max, 12, 12 mini, 12 pro, 12 pro max, 11, SE 2020 ha sido reportado como dañino y ha provocado que deje de estar a la venta para evitar grandes y severos daños a los usuarios.

Realizan recall por cargador de iPhone

Dicho cargador ha sido retirado del mercado, se ha estado vendiendo a través de la tienda en línea de Amazon, la razón por la que fue descontinuado es porque presenta un “riesgo grave” de descarga eléctrica e incendio y fue catalogado como un producto NO oficial, así que si usted lo adquirió no lo use.

Los daños que se han reportado es a causa de las clavijas de mala calidad en el enchufe ya que no son las del tamaño correcto, según los reportes recientes difundidos a través del portal del diario británico de The Sun. Se insta a las personas que lo adquirieron a no usar el cargador. Archivado como: Recall cargador de iPhone.