Se confirma un fallecimiento más en el mundo del espectáculo de Estados Unidos

El cantante Johnny Powers murió a los 84 años de edad

Las condolencias en redes sociales no se hacen esperar

Sin que se dieran a conocer más detalles, el pasado lunes 16 de enero murió el cantante John Leon Joseph Mooney, mejor conocido como Johnny Powers, a los 84 años de edad en Michigan, Estados Unidos. Además de intérprete, fue un destacado guitarrista, así como escritor y productor especializado en rockabilly, ‘uno de los primeros estilos de música rock and roll’.

“Descanse en paz el rockero de Detroit Johnny Powers, cuyo clásico de 1957 ‘Long blond hair, rosy red lips’ es un ejemplo de rockabilly tan candente como jamás hayas escuchado”, escribió Dan Nowicki, editor de política nacional de The Arizona Republic, por medio de su cuenta oficial de Twitter, provocando todo tipo de reacciones.

¿Quién era Johnny Powers?

De acuerdo con información del portal Magic pop, Johnny Powers comenzó su carrera profesional cuando tenía apenas 15 años de edad. En ese entonces, formó parte de una banda de country en su natal Detroit llamada Jimmy Williams and the Drifters. Después, mostró interés en el género que cambiaría al mundo entero durante los años siguientes: el rock and roll, principalmente por su admiración a Elvis Presley y Carl Perkins.

Cuando cumplió 17 años, actuó y grabó con su nombre de nacimiento, John Leon Joseph Mooney, pero la copropietaria de los estudios Fortune Records, de nombre Devora Brown, lo bautizó con el nombre con el que sería conocido hasta el último día de su vida. Que en paz descanse (Archivado como: Muere cantante Johnny Powers a los 84 años de edad).