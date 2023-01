¿LE DA A DESPIERTA AMÉRICA DÓNDE MÁS LES DUELE? Tras salir del programa, Carlitos Calderón hace inesperado anuncio: "Te queremos ver en Hoy Día".

Y continuó: “Hasta que la vida me vuelva a dar una nueva oportunidad de decirles: “¡Nos vemos en la tele!” Por ahora, quedamos conectados”, fue su publicación hace una semana sin esperar que después impactaría con otro inesperado anuncio que ¿lo hace regresar a la pantalla chica?

Y es que la nueva fotografía en Instagram que el ex conductor compartió dejó a sus seguidores azorados con lo que podría ser su gran regreso a otra etapa de su vida como presentador de televisión sin embargo las sospechas fueron confirmadas y él mismo dejó un mensaje para toda la gente que desea verlo de nuevo.

Pero luego de su despedida de Despierta América, pocas personas esperaban que Carlitos Calderón fuera a dar un inesperado anuncio de regreso a la pantalla chica ¿Será que ya tenía otro proyecto en otra empresa que no es Telemundo y por eso decidió abandonar el matutino que condujo por varios años?

Apenas se despidió y Carlitos Calderón ya volverá a la televisión

Aunque ‘People en Español’ aseguró que Carlitos Calderón publicó la fotografía desde un set de televisión, lo cierto es que aún nada está confirmado, pero la imagen da mucho qué pensar y sobretodo la descripción que utilizó: “La manera de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer. -Walt Disney #OtraVez”, escribió.

Pero los comentarios de la gente dejaron ver que lo extrañan en televisión: “Dejaron ir un excelente conductor”, “De lo mejor que tenía Despierta America. Vamos Carlitos, bravo”, “Yo veía Despierta América, solo por ti y ahora ya no me interesa, la verdad no se porque sacan al talento y hacen cambios absurdos , solo se que quien pierde más es Univisión, dejando ir a un chico talentoso como tú”, “Te queremos ver en Hoy Día por Telemundo, Eres un excelente presentador”.