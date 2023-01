En el post la también vicepresidenta del show matutino, se mostró muy triste por la terrible noticias de la muerte de su amiga, a tan solo unos días de iniciar el 2023. Incluso, recalcó que este fin de semana tenían planeado una visita entre ambas “La semana pasada quedamos en que nos veríamos esta primera semana del año, pero Dios te quiso ver primero y te llevó junto a él… Todavía no lo puedo creer”, comienza su sentido mensaje.

En esta ocasión el programa matutino de Univision, Despierta América, se ha vestido de luto, ya que a través de las redes sociales se ha anunciado una inesperada muerte. Se ha confirmado el sensible fallecimiento de un ser querido de uno de los integrantes del programa de televisión.

Productora Despierta América luto: Luz Maria Doria anuncia muerte

Cabe mencionar que la persona quien lamentablemente perdió la vida fue Rosaura Rodríguez, amiga personal de Luz María, quien murió el pasado 30 de diciembre. De acuerdo con el portal de People en Español, la escritora cartagenera falleció en la ciudad de Miami, Florida.

“Hoy me puse a buscar fotos tuyas y en todas estas tal y como eres: alegre, con esa carcajada deliciosa, linda… Viviendo la vida como si fuera una fiesta. Nos dejas tanto, Rosy… Esos libros cargados de conclusiones inteligentes y apuntes divertidos… Nunca olvidaré nuestras conversaciones largas y sabrosas como la que me prometiste el jueves que íbamos a tener. Y ya no pudimos”, continúa su mensaje. Archivado como: Productora Despierta América luto