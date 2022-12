Pepe Garza revela la fuerte confesión que dio Jenni

Jenni comentó su dura declaración en entrevista con Pepe Garza

A 10 años, “La Diva de la Banda” es recordada con una fuerte declaración.

Hace 10 años, Jenni Rivera, mejor conocida en el mundo de la farándula como “La Diva de la Banda”, falleció debido a una presunta “falla mecánica” en el avión que la transportaba, causando su lamentable deceso y el luto en millones de personas en México y los Estados Unidos.

Jenni fue amenazada de muerte, los comentarios que recibía la mantenían muy perturbada, sin dormir y alerta a lo que pudiese pasar en el último concierto que dio en Monterrey, donde en una entrevista con Pepe Garza, relata la muerte de la cantante.

Pepe Garza habla en entrevista sobre la muerte de Jenni.

A través del podcast en YouTube “Chisme No Like”, el productor Pepe Garza, habla acerca de los mensajes que tenía con Jenni Rivera, asegurando que mantuvo 7 años escondida la grabación donde Jenni confiesa sus amenazas de muerte. ¿Qué reveló el productor?

“7 años, 7 años la tuve sin compartirla, porque no me parecía el momento.”, dijo Pepe, relatando que no quería causar confusión alguna con la muerte de la artista. Según palabras de Pepe, este se encontraba en shock debido a que Jenni le dijo sin filtros que “le querían cortar la cabeza”.