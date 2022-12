“Que he de hacer, si desde que tú te marchaste estoy llorando por las noches, me despierto a cada rato, como un tonto beso y beso tu retrato”, dice un fragmento de esta canción, y cuando se creía que los ‘haters’ dejarían en paz a los hermanos Rivera, no fue así: “¿Siguen? Queriendo haser dinero a base de Jenni! Hipócritas”, “Si mi Jenni viera lo mier… que se hicieron sus dos hermanos “.

Rosie muestra el regalo que le dio Jenni Rivera antes de morir

En una parte del video de ‘Déjame el instructivo’, llama la atención una especie de libro que incluye una dedicatoria de La Diva de la Banda a su hermana. Rosie le contó a la Señora Rosa que Jenni Rivera se lo regaló en octubre o noviembre, ‘cuando ya estaba en lo difícil ella’. Se trata de un libro que contiene dichos (frases) de hermanas.

“Lo que ella me escribe, no sé si lo pudo leer, es: ‘Hermana, I love you, te necesito más que nunca’, y ahora al leerlo pues yo me siento igual, yo te necesito más que nunca, pero luego al final, Juan me dice: ‘tienes unas palabras para Shay (como cariñosamente le decían a La Diva de la Banda)’, ya habíamos terminado y me metí y no podía dejar de llorar”.