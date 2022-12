Bad Bunny anuncia su descanso.

Pone primero su salud mental e inspiración.

No sacará música nueva en dicho año.

El puertorriqueño, Bad Bunny, anunció a través de una entrevista por parte de Billboard que le dirá un adiós temporal a la música nueva en el 2023. El intérprete de hits como “Me Porto Bonito” y “Neverita” dijo que tomará otras prioridades en su vida como su salud mental y emocional.

Bad Bunny quien fue nominado en los Grammys 2022, platicó con Billboard en un video de poco más de 9 minutos, donde relata su trayectoria como artista y recuerda su pasado antes de serlo. Pero también reveló lo que muchos de sus fanáticos temían para el años siguiente.

¡Adiós giras y música!

Sin embargo, la parte que más dejó en shock al público, fue cuando dio por adelantado que no hará nueva música, ni giras, ni conciertos en el próximo año. “Llevo 5 o 6 años, he superado muchas cosas, he sanado muchas cosas en mi vida” dijo Benito.

Si bien Bad Bunny es un artista muy criticado en ocasiones, él aplica la frase “yo hago lo que me da la gana”, y le da la espalda a los “haters” que tanto menciona en sus canciones.