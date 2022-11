El trágico suceso levantó las alarmas de inmediato, de acuerdo a lo informado por la agencia de The Associated Press, Un incendio en un edificio de apartamentos de la región de Xinjiang, en el noroeste de China, provocó la muerte de 10 personas y heridas a otras nueve, informaron las autoridades este viernes.

Incendio en edificio China. Las tragedias continúan haciéndose presentes, a lo largo de este 2022 los lectores de MundoNow han podido ser testigos de los hechos desgarradores que han ocurrido tanto de forma nacional como internacional a través de diversos artículos y esta no es la excepción.

Los estragos por Covid-19 se ven nuevamente reflejados en los habitantes de China

El envejecimiento de la infraestructura, la escasa conciencia en materia de seguridad y, en algunos casos, la corrupción de funcionarios del gobierno han provocado varios incendios, explosiones y derrumbes de edificios en varias partes de China, que continúa lidiando con nuevos brotes de COVID-19, lo que ha llevado a que se ordenen confinamientos y restricciones estrictas de viaje, afectando a millones de personas.

La comunidad de Jixiangyuan, donde ocurrió el incendio de Urumqi, había sido designada como “zona de bajo riesgo de COVID-19” y sus residentes tienen permitido salir a las calles, según los informes. No estaba claro si se les permitió salir de su complejo de viviendas, señaló The Associated Press. Archivado como: Incendio en edificio China.