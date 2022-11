Tiroteo se desata en plena cena del Thanksgiving en Estados Unidos

Confirman saldo mortal en un vecindario de Houston, Texas

El presunto responsable es quien menos se imaginaban

Una terrible masacre se desató la noche del jueves en un hogar de Estados Unidos, pues un tiroteo acabó con la vida de los integrantes de una familia que recién durante la cena con motivo del Thanksgiving, el sospechoso descargó su arma de fuego contra varios de los presentes y ahora está tras la mira de la policía.

Hasta el momento las causas del ataque no están claras, pues en la casa de la familia había invitados que no eran conocidos de ellos, pero lo que sí se sabe es que fue el ex marido de una de las mujeres, mismo que no ha sido identificado, pues tras los disparos, el hombre huyó del lugar con rumbo desconocido.

NOCHE TRÁGICA

En su reporte preliminar la policía local dijo que los hechos sucedieron la noche del jueves alrededor de las 9:18 pm, y en cinco minutos llegaron a la escena del crimen, en la cuadra 1500 de Baggett Lane, en Spring Branch, por lo que rápidamente resguardaron la zona para cubrir las evidencias.

Al lugar también arribaron los cuerpos médicos en ambulancias ya que se había reportado una balacera a través del sistema de emergencias del 911 y se hablaba de personas heridas, lo cual fue confirmado minutos más tarde, así como la muerte de dos personas más, en un hecho que dejó dolor y tristeza en el vecindario, se informó sobre tiroteo en cena de Thanksgiving.