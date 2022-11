De acuerdo a la información proporcionada por The Sun, el centro comercial se llama The Landing mismo que se ubica en Renton, Washington, donde un hombre abrió fuego dejando a dos personas muertas tras la lluvia de balas. Ante las llamadas de emergencia las autoridades hicieron presencia inmediata en el lugar de los hechos.

Este no sería el primer tiroteo en un centro comercial registrado en EEUU

Un testigo que fue identificado como Patrick Ward señaló para el medio de KIRO 7 el cómo fue ver a las personas correr del terror, “Fue pánico inicial… nadie sabe lo que está pasando. Las mujeres gritaban y decían, ya sabes, ‘tienes que correr, hay un tirador activo'”, señaló el joven.

Ante esto las autoridades llegaron a la conclusión de que el tiroteo fue un incidente dirigido y que tanto la víctima como el agresor ya se conocían, la policía no cree que haya una amenaza más amplia para el público. Cabe señalar que The Landing es un área popular en Renton, Washington con restaurantes y tiendas visitado frecuentemente por familias, esta información fue confirmada por The Sun, KIRO 7 y My NBC 15. Archivado como: Tiroteo centro comercial Renton.