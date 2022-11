Fue a través de la agencia de noticias de The Associated Press en donde se dio a conocer que alto oficial que pertenecía a la Guardia Nacional perdió la vida durante este jueves 24 de noviembre tras un enfrentamiento en una región del centro de México azotada por la violencia. Archivado como: Matan a comandante mexicano.

Los hechos ocurrieron en el estado de Zacatecas, donde una vez más los enfrentamientos con arma de fuego se hicieron presentes, no hay día en que dicho estado se reporten decesos o varios heridos tras lluvias de balas entre los grupos delictivos tras pelea por una plaza o entre criminales y autoridades zacatecanas.

El gobernador de Zacatecas rindió sus condolencias tras la muerte del general José Urzúa Padilla

Ante esto, en un mensaje a través de la plataforma de Twitter el gobernador David Monreal también confirmó el deceso del comandante de La Guardia Nacional y compartió sus condolencias, “Quienes conformamos la Mesa Estatal de Construcción de Paz informamos con pesar el deceso del Gral. José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en el estado. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos”.

“He girado instrucciones para que se informe de lo sucedido a la brevedad. No descansaremos en nuestra lucha por pacificar el estado y hacer frente a la delincuencia, el anhelo al cual el general entregó su vida. Descanse en paz”, culminó el mensaje dirigido por el gobernador de Zacatecas David Monreal. La trágica noticia fue difundida a través de The Associated Press, Univisión y El Universal. Archivado como: Matan a comandante mexicano.