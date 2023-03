Ignacio López Tarso dejó el sacerdocio para ser actor

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento del primer actor, Ignacio López Tarso este 11 de marzo, por complicaciones de salud que lo mantuvieron varios días en el hospital. Sin embargo, no pudo contra las enfermedades que lo atormentaban.

Ignacio López Tarso sacerdocio: Reconoce que no era su camino

El respetado actor recordó que estuvo cuatro años cursando el seminario, sin embargo, admitió que no tuvo la vocación para convertirse en sacerdote, por lo que decidió abandonar el lugar. En buena hora, se convirtió en uno de los majores. ARCHIVADO DE: Ignacio López Tarso sacerdocio

“Ahí estudié latín, estudié griego, humanidades, filosofía. Entonces, ya dije no, ya no porque yo no tenía vocación para ser sacerdote. Yo nunca pensé ser sacerdote. Un día el padre, el rector me dijo: ‘Mira, tú estás ocupando un sitio que la iglesia necesita a un joven que esté realmente interesado en ser sacerdote y tú no lo serás nunca'”, recordó.