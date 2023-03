Tras darse a conocer su muertes, múltiples celebridades reaccionaron y enviaron sus condolencias ante la sensible pérdida y mostrando su dolor en distintas publicaciones de red social. De igual manera el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reaccionó en su cuenta de Twitter .

"Lamento el fallecimiento de Ignacio López Tarso. Excepcional protagonista de películas y otros géneros del arte de la actuación. Me quedo con Pito Pérez, basada en la novela de José Rubén Romero y el texto que repite en esa filmación Tin Tan", compartió AMLO en sus redes sociales este domingo.

"Pobrecito del diablo, qué lástima le tengo, porque no ha oído jamás una palabra de compasión o de cariño". Envío abrazos a sus familiares y amigos", se lee en el post del mandatario. Cientos de usuarios no tardaron en reaccionar a las publicaciones de López Obrador en las redes sociales.

Lo critican por cometarios

Los internautas criticaron las palabras del presidente con comentarios como: “Si tanto sientes el fallecimiento de López Tarso, haz un esfuerzo y ve a darle las condolencias en persona”, “Hasta para dar el pésame, pusilánime, cuando quieres que todo se trate de ti”, dijeron un par de usuarios en Twitter.

También hubo quienes recordaron con cariño la carrera del occiso: "Yo me quedo con Renuncia por motivos de salud y bajo de la gloria el diablo pero todas sus actuaciones excelentes", "También en la comedia Esmeralda. Mis sinceras condolencias a la familia y al medio artístico", "Lo escuché hace apenas un año o poco más, creo era su cumpleaños diciendo luego de la pandemia: pues señores como dice el dicho: "The show most go on" y si, tenía razón", fueron algunos comentarios.