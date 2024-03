Sueño millonario: Rosalba Morales

Sueño millonario te comparte la historia de Rosalba Morales.

Debido a los problemas que tenían en cuestión de finanzas, su familia decide irse de este.

La pasión que tiene por la cocina es lo que hizo que alcanzara el éxito en este rubro.

La historia de Rosalba Morales comienza cuando su padre, infortunadamente, tuvo un accidente y quedó paralizado. Luego de eso, su madre tuvo que salir a trabajar para ayudar con los gastos.

Debido a eso, Rosalba se convirtió en la mujer que atendía a sus hermanos, limpiaba la casa y hacía la comida para la familia mientras su madre trabajaba.

Pero no todo fue malo, ya que, gracias a eso, descubrió su pasión por la cocina. El tiempo pasó y Rosalba se casó y tuvo dos hijas.

Desafortunadamente, la situación del país no era del todo buena y ahí es cuando toman la decisión de venir para este país a buscar mejorar las finanzas.

Primeros trabajos

El primer trabajo que tuvo fue en un McDonald, y este trabajo, aunque no ganaba mucho, le gustaba bastante. Con el tiempo se convirtió en asistente de manager y, aunque no era una gran fuente de ingreso, no quería dejarlo.

Sin embargo, por esa cuestión tuvo que dejar ese trabajo y durante un periodo menciona que trabajo en distintos lugares, pero fue en un hotel donde encontró lo que no sabía que buscaba.

En este trabajo, su dedicación por la cocina se desarrolló como nunca. Preparaba platillos que no estaban en lo que el hotel normalmente hacía para sus clientes.

Un día, decidió que sería un buena idea llevar tamales a su trabajo para sus compañeros. Fueron un éxito completo. El chef llamó a Rosalba a su oficina y le preguntó si estaba interesada en un preparar estos en otro nivel.