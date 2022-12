Henry Cavill confirma que no volverá a usar la capa de Superman

Henry Cavill se despide de Superman

El actor ya no trabajara en una nueva entrega de “El Hombre de Acero”

James Gunn habla del futuro de héroe en DC. Por medio de sus redes sociales, el actor británico Henry Cavill confirmó su salida de DC, ya que no volverá a interpretar a Superman, personaje que lo lanzó a la fama, a pesar de haber asegurado su regreso octubre pasado. Una noticia que tomó por sorpresa a los seguidores del artista en todo el mundo Fue después de la llegada a las salas de los cines de la película “Black Adam” que Cavill anunciaría su regreso como el emblemático héroe de DC Comics, gracias a un cameo orquestado por Dwayne Douglas Johnson, mejor conocido como La Roca. Sin embargo, los planes de la nueva directiva de la compañía dejaron fuera al británico. Henry Cavill se despide de Superman En una publicación de Instagram, el actor de la serie de Netflix Enola Holmes, donde comparte créditos con Millie Bobbie Brown (Eleven en Stranger things) confirmó la triste noticia: “Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y es una triste noticia para todos. Después de todo, no regresaré como Superman”. Hay que señalar que en octubre cuando anunció su regreso, James Gunn y Peter Safran no habían sido contratados para ser las cabezas del universo de DC: “James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes”, finalizó en su post.

Shazam le dice adiós a Superman Un encuentro que muchos fanáticos en todo el mundo e incluso los actores esperaban, era el de Shazam y Superman, Zachary Levi, encargado de interpretar a este simpático héroe, no dejó escapar la oportunidad para mencionar lo mucho que esperaba trabajar con Henry Cavill. Parece que esto tendría que esperar. Lamentablemente, los nuevos hechos dejan claro que no podremos ver el encuentro entre ambos super héroes: “Espero alcanzarte en otro universo, hombre” escribió Levi en la despedida del ahora ex Superman (Archivado como: Henry Cavill confirma que no volverá a usar la capa de Superman).

El destino del universo cinematográfico de DC Henry Cavill confirma que no volverá a usar la capa de Superman. Lo que le depara al nuevo universo de DC es un destino desconocido, ya que no han habido declaraciones de planes concretos por parte de la nueva directiva, solo algunas aclaraciones de parte de James Gunn, quien se ha encargado de desmentir o confirmar algunos rumores. Según el portal The Wrap, Patty Jenkins habría abandonado la producción de Wonder Woman 3, sin embargo, la misma directora salió a aclarar que no se había ido, simplemente entendía que no podía hacer algo por el momento. A su declaración en Twitter, James agregó: “Puedo asegurar que todas las interacciones de Peter y mías contigo fueron agradables y profesionales.

Sí habrá una nueva película de Superman Tras el triste anuncio del actor británico Henry Cavill a través de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 23 millones de seguidores, sobre como no regresaría como el Hombre de Acero, el director James Gunn se encargó de confirmar la noticia, sin embargo, dejó saber que eso no significaba que ya no veríamos al héroe. El director de Guardianes de la Galaxia aseguró que se está trabajando en una nueva entrega del héroe de DC Comics que no contaría con la participación de Henry Cavill, sino que tocaría los primeros años de Clark Kent como Superman (Archivado como: Henry Cavill confirma que no volverá a usar la capa de Superman).

