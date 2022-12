Mhoni Vidente lo vuelve a hacer

La psíquica y clarividente cubana predijo que Argentina sería campeón del Mundial de Qatar 2022

“Acertaste una vez más”, le dicen usuarios

Ya no es una sorpresa que la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente acierte en una más de sus predicciones. Días antes de que se llevara a cabo la final entre Argentina y Francia en el Mundial de Qatar 2022, la vidente más querida por los hispanos había adelantado que la escuadra albiceleste se alzaría con el título, incluso, antes de la competencia, los perfilaba como sus favoritos junto a Brasil y Francia.

Cuando todo parecía que Messi y compañía ganarían este partido ‘fácilmente’ al ir ganando dos a cero, los franceses reaccionaron con dos goles de Kylian Mbappé para mandar el partido a los tiempos extras, donde cada conjunto marcaría un gol más, por lo que todo se resolvió desde el manchón penal. Argentina ganó 4 a 2 en tiros penales y vuelve a ser campeón del mundo después de 36 años.

¿Qué dijo Mhoni Vidente?

En un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, en una de sus visitas a El Heraldo de México, Mhoni Vidente dijo lo siguiente: “Siempre mis pronósticos fueron Francia, Argentina o Brasil, pero siempre le he ido más a Francia y Argentina que llegaran (a la final), Brasil no tanto, porque no me entienden en portugués y en Francia tampoco”, dijo a manera de broma.

Con esto, la vidente más querida por los hispanos dejó en claro que su favorito para alzarse con la Copa del Mundo era Argentina, tal como sucedió hoy: “Llegó un equipo latino, que me da mucho gusto, llegó Messi, que él hace la diferencia en un juego de futbol, ayer puso los dos pases para que metieran dos goles (refiriéndose al juego contra Croacia) y también marcó un penal”.