“El amor no salva ni se rescata, el amor se cuida”, es la frase que escribió junto a la imagen la también creadora de contenido para redes sociales. Haciendo referencia a la importancia que tiene el amor ante cualquier adversidad o problemática.

Aunque Ana Araujo no involucra textualmente la imagen con el caso de Pablo Lyle, gran cantidad de usuarios en redes sociales opinaron al respecto y relacionaron que el conmovedor mensaje estaba dirigido al ‘tormento’ que ha vivido la pareja los últimos años.

La ‘mala noticia’ que recibió Ana Araujo y su familia

Referente a su caso, la Agencia The Associated Press detalló que el actor mexicano Pablo Lyle, quien en octubre fue declarado culpable de homicidio involuntario tras un incidente vehicular, no tendrá un nuevo juicio. Una jueza de Miami rechazó el lunes su pedido para que se realice otro proceso judicial y fijó la fecha de su sentencia para el 3 de febrero, inicialmente había dicho que sería el 7. La decisión de la jueza ratificó el veredicto de culpabilidad emitido en octubre por el jurado en el caso.

Tras un juicio de más de una semana, el jurado de seis miembros declaró culpable a Lyle de homicidio involuntario por la muerte del cubano Juan Ricardo Hernández. Al finalizar el proceso, la defensa del actor pidió que se anulara ese veredicto y se realizara un nuevo juicio.