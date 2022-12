Según con los reportes dados por diversos portales, entre ellos el medio de AM Noticias, se dio a conocer que la víctima quién aparentemente corresponde al nombre de Hassan (pero no ha quedado en claro), perdió la vida luego de haber sido víctima de un fatal accidente automovilístico que dejó un vehículo totalmente destrozado. Archivado como: Muere integrante aparatoso accidente.

El resto de los integrantes de ‘La Kumbre con K’ no se han pronunciado al respecto

Desafortunadamente los paramédicos no pudieron hacer nada y terminaron confirmando su fallecimiento a consecuencia de las graves lesiones que el fuerte impacto le provocó a quién sería un presunto integrante de la agrupación mexicana ‘La Kumbre con K’. Su cuerpo fue rescatado por miembros de Protección Civil y personal de Bomberos del estado de Guanajuato.

Es momento que la banda no se ha pronunciado sobre lo ocurrido para poder confirmar si se trata o no de uno de los músicos que conforman la agrupación, y la identidad de la víctima no ha sido confirmada por fuentes oficiales . El medio de AM Noticias, El Sol del Bajío y Noticias Vespertinas confirmaron el fuerte accidente que terminó con la vida de un hombre. Archivado como: Muere músico aparatoso accidente.