Una pérdida siempre es muy difícil de superar, más aún cuando se tuvo una relación prolongada con esa persona. Fue mediante redes sociales que la ex Miss Universo compartió una fotografía junto con un corto pero conmovedor mensaje en donde confirmó que su familia sufrió una importante pérdida, se trata de su padre de quién con profunda tristeza la también actriz lo recordó y se despidió en su aniversario luctuoso.

Los lectores de Mundo Now han estado al tanto de lo que acontece en el mundo de la farándula y este caso no es la excepción. Se trata de la exreina de belleza Dayanara Torres, quién fue la primer esposa del cantante Marc Anthony, pues se encuentra pasando por un proceso doloroso luego de una dura pérdida en su familia.

Dayanara Torres de luto. Las tragedias para el mundo del espectáculo no paran y es que hemos visto y leído de tantos sucesos que han atacado severamente la vida de las celebridades , lamentablemente muchas de las figuras públicas han pasado por pérdidas muy dolorosas, tal fue el caso de una de las actrices hispanas más conocidas.

La ex Miss Universo comparte emotivo mensaje de despedida a ser querido

Su padre falleció hace 5 años, por lo que Dayanara decidió rendirle un pequeño homenaje a su memoria con un emotivo mensaje en el que se mostró profundamente agradecida por las vivencias que compartieron juntos, así como dejar ver el dolor y proceso de sanación que ha llevado para superar su partida.

En su perfil de Instagram la también conductora, quién ha estado presente en el programa de ‘El Gordo y La Flaca’, colocó una fotografía de ella misma que al momento de verla se ve como una imagen normal, pero al abrirla contiene un conmovedor mensaje, “Nada ni nadie me quita lo vivido. Mi vida esta llena de batallas, de lecciones y hasta de cicatrices que hoy me llenan de orgullo y me hacen sonreír, mirar al cielo y agradecer que sigo viva”, inicia. Archivado como: Dayanara Torres de luto.