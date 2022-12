El accidente ocurrió a las 04:00 horas de la mañana, lo que se sabe es que la víctima, de quien no ha sido precisada su identidad, regresaba de una presentación musical en la comunidad El Junco en San Francisco del Rincón y se dirigía a su domicilio.

Según detalla AM , el joven de más de 30 años de edad, y de quién aún no se identifica su identidad murió instantáneamente al quedar prensado en su vehículo (una camioneta negra Silverado) ,a causa del aparatoso accidente.

La trayectoria de la banda Kumbre con K

AM destaca que la banda La Kumbre con K se fundó en el 2008 en León. El grupo cuenta con 4 discos, que se han consolidado no solo en León, sino también en Estados Unidos. Entre sus éxitos se encuentran: “Corazón mágico”, “Cómo me haces falta”, “Me estoy enamorando de ti”, entre otras canciones.

La banda se dedica a realizar presentaciones privadas al rededor de México y Estados Unidos, justo como la que realizaban la noche de la tragedia (bodas, quinceañeras, bautizos o cumpleaños), además de algunos conciertos en festivales.