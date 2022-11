De repente se aprecia como las puertas eléctricas se abren, por lo que de inmediato se puso de pie. Se puede observar que hay postes separadores de fila en la entrada principal del hospital, por lo que después de haberse parado el empleado quita la cinta de seguridad y comienza a tomar los datos de la persona que acudió, misma que no fue captada por las cámaras de seguridad. Archivado como: Guardia seguridad atendió fantasma.

“Sabemos que vamos a llegar a un punto clave de la investigación y bueno los próximos días seguramente tendremos la respuesta definitiva”, aseguró el director del hospital Finochietto de Buenos Aires. Luego de que se confirmara que los datos pertenecían a una paciente que había muerto un día antes, revelaron la razón por la que no podía ser captada en video. Archivado como: Guardia seguridad atendió fantasma.

Guardia atendió fantasma: Explican porqué la mujer no puede ser vista en las grabaciones

“Es un alma que recién pudo haber partido de un cuerpo de una persona de este mundo terrenal y todavía no está materializado, por eso no pueden las cámaras quizás alcanzar con nitidez, con precisión la figura de la persona que este guardia tiene enfrente de él”, argumento Alejandro Morgan, radiólogo y parasicólogo.

Ante este hecho la reacción por parte de internautas no se hizo esperar, “Es un alma que el guardia trató y realmente era un espíritu”, “Y aún hay gente que no cree qué hay otro plano más allá del de nosotros”, “Que analicen el guardia”, “Trucos de abrir puertas mover cosas hay muchos”, “Eso no existe”, se puede leer. La información fue corroborada por el medio de Tribuna, El Universo y Reporte Índigo. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Guardia seguridad atendió fantasma.