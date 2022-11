Fueron las palabras de Stacy Abrams Ex Miembro de la Cámara de Representantes de Georgia al enterarse de la muerte del ex presidente de Cámara de Representantes de Georgia. “David Ralston pasó su carrera en el servicio público tratando de ayudar a otros y hacer avanzar a nuestro estado”, dijo Jones en un comunicado. ARCHIVADO DE: David Ralston

David Ralston: ¿Cual fue la causa de muerte?

Ralston murió el miércoles debido a una “enfermedad prolongada”, dijo Kaleb McMichen, director de comunicación de Ralston, en un comunicado. Fue el presidente de la cámara estatal con más años de servicio en la actualidad en el país. Ralston era originario de Blue Ridge y tenía dos hijos con su esposa, Sheree.

Era abogado y miembro activo de la Cámara de Comercio del Condado de Fannin y de la Asociación de Artes de las Montañas Blue Ridge, según su biografía. Se comprometió a servir a los georgianos y anteponer los intereses del estado mientras se desempeñaba tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes de Georgia. Con información de The Associated Press y New York Post.