Ambos cantantes caminaron de la mano como una pareja formal durante la alfombra roja de ‘Person Of The Year’ organizado por los Grammy para reconocer a Marco Antonio Solis, posando por primera vez ante diversos medios de comunicación fue como una vez más confirmaron su romance, aunque eso no salió del todo bien que digamos. Archivado como: Cazzu Christian Nodal juntos.

Y no fue hasta ahora que el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ y la ‘reina del trap’ Cazzu, decidieron aparecer juntos tomados de la mano para hacer de manera oficial su romance del cuál se estaba especulando demasiado. Se les vio de lo más felices al posar frente a las cámaras pero no se salvaron de las duras críticas. Archivado como: Cazzu Christian Nodal juntos.

La reacción de los internautas al ver a Nodal y Cazzu tomados de la mano en la alfombra de los Latin Grammy

Al verlos juntos, las reacciones por parte de los usuarios internautas no tardaron en hacer presencia dentro de la caja de los comentarios, pues a pesar de mostrar su gran felicidad, las duras críticas no tardaron en aparecer en donde varios señalaron que no son una buena pareja mientras que otros los elogiaban. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

“¿No se podía ir más ridículo?”, “Tal para cual”, “Si te agachas para la foto ahí no es”, “Ellos no pegan ni con cola”, “Que chaparrito está Nodal”, “Acuerpada la novia “, “Sin esos tatuajes en su cara se miraría mucho mejor”, “Primera vez que la veo decente”, “Los tatuajes que asco, parece que estuvieran sucios”, “Guapísima la novia”, “Nodal con una travesti o una cabaretera”, “Una pareja dispareja”, se puede leer. El portal de Tiempo, Excelsior y El Heraldo de México confirmaron la aparición de ambos en la alfombra de ‘Person Of The Year’. Archivado como: Cazzu Christian Nodal juntos.