"Ahora que comenzaron las plataformas digitales estaba con Telemundo y no podía trabajar con otra gente" dijo en entrevista con el periodista venezolano Luis Olavarrieta. "Esos 14 años hice muchísimas cosas, aprendí muchísimo, trabajé en diferentes países pero estaba con esa empresa, ahora me queda mucho más por hacer también", aseguró.

Para el año 2021, la actriz venezolana dio a conocer que había salido de la cadena televisiva Telemundo, para darse la oportunidad en nuevos proyectos. “Los años en Telemundo hice muchísimas cosas, pero no podía hacer otras, no podía trabajar con otros canales o de pronto no podía hacer series”.

Gaby Espino aparece en Univisión: ¿Será el reemplazo de Patricia Janiot?

Muchos pensaban que quizás Gaby iba a ser el reemplazo de Patricia Janiot, quien decidió darle vuelta a la hoja y enfocarse en otros proyectos, pero esto no lo ha asegurado nadie. “Esta noche me voy a despedir, he meditado este momento durante meses, la noche en que presentaría el último noticiero de mi carrera periodística, que ya es bastante larga, cerca de 40 años en televisión”, comenzó diciendo la periodista y ex reina de belleza.

La periodista colombo-argentina estuvo casi 26 años trabajando en la televisión, por ende también explicó que estaría alejándose de la televisión y el periodismo en general por problemas personales en su mayoría, y también especificó que por razones familiares.