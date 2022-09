Patricia Janiot se va de Univisión luego de 40 años al aire (VIDEO)

La periodista colombo-argentina le dice adiós a la televisión

Patricia Janiot toma drástica decisión y se revela en pleno programa en vivo

Los motivos de Patricia para dejar Univisión

Patricia Janiot se va de Univisión. La periodista hispana que era cara de todos los días en Univisión, Patricia Janiot sorprendió a sus seguidores el día de ayer por la noche en donde, al final del noticiero anunció su salida oficial del noticiero de Univisión. El video de su transmisión fue compartido por algunos medios más.

Los motivos que dio la periodista y también ex reina de belleza colombo-argentina, fueron aunque no claros, si contundentes. Patricia explicó que su motivo más fuerte fue por cuestionas familiares, además dijo haber tenido algunas diferencias de ideas con la empresa.

No piensa regresar a la televisión

Las declaraciones que la periodista hizo al aire dieron mucho de qué hablar, pues no solamente se despide de Univisión para siempre, si no que dejó en claro que no regresará a la televisión nunca. Sin embargo, aunque se refugió diciendo que sería una pausa, sus palabras fueron muy exactas.

“Esta noche me voy a despedir, he meditado este momento durante meses, la noche en que presentaría el último noticiero de mi carrera periodística, que ya es bastante larga, cerca de 40 años en televisión”, comenzó diciendo la periodista y ex reina de belleza. Aseguró Patricia, quien ha estado en televisión por 40 años. Archivado como: Patricia Janiot se va de Univisión