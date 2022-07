¡No le digas estas frases a tus hijos! Cuando los niños hacen berrinche, lo más común es intentar buscar una manera de ponerle un alto a la situación, ya se que trata de un momento de estrés , tanto los niños como para los padres, que muchas veces intentan descifrar sin éxito de dónde proviene esta molestia.

Si tu hijo hace berrinches y estás acostumbrado a responder con frases como “No seas dramático” o “Los niños valientes no lloran”, e incluso afirmaciones como “Ya verás las consecuencias”, entonces es momento de hacer un alto y conocer por qué es mala idea responder con estas frases cuando los niños hacen berrinches: ¡Aquí te decimos 4 que debes evitar!

4. “No es para tanto”

¿Alguna vez has presenciado un berrinche de tu hijo y la primera respuesta que viene a tu mente es “No es para tanto”? Antes de expresarla en voz alta, considera que la situación podría parecer normal para ti, pero no para un niño que apenas está descubriendo a reconocer peligros, emociones y la mejor manera para adaptarse a su entorno.

Además, puedes tener la certeza de que tu hijo no responderá de manera positiva con frases como “Eso no lo había pensado”; de hecho, en un momento de crisis, es posible que tu hijo no te preste la atención suficiente para escuchar una frase que le haga sentir mal o aún más inquieto.