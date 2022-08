Según BBC , aquel 26 de enero del 2020 la torre de control trató de obtener comunicación con el helicóptero N72EX, en el que viajaban Kobe Bryant, su hija de 13 años y otras siete personas,pero no tuvieron respuesta. “N72EX cuáles son sus intenciones”, preguntó el controlador, a lo que siguió un silencio. “N72EX, siguen a muy baja altitud para poder seguir haciendo el seguimiento del vuelo…”, continuó. Pero segundos después, el Sikorsky S-76B se estrelló en una zona de difícil acceso cerca de la ciudad californiana de Calabasas.

Declaraciones del accidente según autoridades

Según BBC, fue un año más tarde en el que se ofrecieron las primeras conclusiones oficiales por parte de las autoridades, que revelan que esos minutos finales fueron decisivos en la tragedia. De acuerdo con el reporte, el piloto del helicóptero, al parecer, se desorientó en medio de la niebla.

Una vez desorientado, el piloto aparentemente no utilizó los instrumentos de la aeronave, no los entendió o no confió en ellos, al punto que creyó que estaba saliendo de una densa nube cuando en realidad descendía, indicaron las autoridades. “Esta maniobra es consistente con el piloto experimentando desorientación espacial en condiciones de visibilidad limitada”, consideró Robert Sumwalt, presidente de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos.