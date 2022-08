Ashleigh Buhai: No puede creer lo que logró

“Estaba sorprendentemente tranquilo”, dijo Buhai sobre el golpe de búnker decisivo que aseguró la victoria. “Mi caddie me dijo en el último, no quiero presumir, pero me dijo ‘Muéstrales por qué eres el No. 1 en bunkers este año’. Entonces, ya sabes, ella me dio la confianza. Tal vez tenga algo que ver con Muirfield y los sudafricanos y los tiros de búnker”.

Ernie Els también ganó el Abierto Británico masculino en un desempate en Muirfield en 2002 después de un memorable tiro de búnker durante la ronda final. Esta fue la primera vez que se jugó el Abierto Británico de Mujeres en Muirfield, un club que ni siquiera permitió mujeres miembros hasta 2019 luego de una votación dos años antes. ARCHIVADO DE: Ashleigh Buhai