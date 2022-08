Y agregó: “Así que en vez de andar quejándote en redes ponte a trabajar, quizá así te darás cuenta que no necesitas robar a otros para tener cosas lindas, así o más claro”, le espetó el supuesto hispano al americano por criticar las posesiones de los migrantes que van a Estados Unidos a conseguir un mejor nivel de vida, se informó sobre migrantes que compran trocas en Estados Unidos.

El usuario Carlos Eduardo Espina comentó rápidamente lo siguiente: “Pues mira …endejo con gusto te explico, si trabajas, haces dinero, y si haces dinero puedes comprar una camioneta o lo que quieras, y no necesitas saber inglés o tener un estatus legal para trabajar, así que si los migrantes tienen camionetas nuevas y tu no, es porque mientras tú te estás quejando, ellos están trabajando”.

“Todos estos inmigrantes ilegales que veo están manejando camionetas nuevas de Chevy, ni hablan inglés, pero pueden comprar camionetas de 90 mil dólares ¿O se las estarán robando? Déjenme saber si saben la respuesta porque yo no entiendo” dijo el hombre en su cuenta y de inmediato fue respondido.

Un video que apareció en TikTok critica a los migrantes que se compran trocas en Estados Unidos, al parecer es un ciudadano que vive allá y está molesto por esta situación, lo que causó gran controversia en la aplicación de internet, pues muchas personas no dejaron pasar la oportunidad de decir lo que sienten ante esta situación.

Otros comentaron: “Bien dicho más claro no puede ser ! Bravo Carlos!”, “buena respuesta dios lo bendiga por apoyarnos a nosotros saludos de Colombia desde puerto boyaca”, “el que puede puede y el que no crítica así o más claro tu muy bien Carlos”, “muy bien dicho carlitos bendiciones eres un gran ser humano y muy buen muchacho”. Archivado como: Migrantes trocas Estados Unidos

De inmediato la gente comenzó a contestar lo siguiente: “Si traemos esas trocas es por que trabajamos duro por lo que queremos y no vivimos del gobierno como si ellos”, “le diste hasta para llevar carlitos, saludos y bendiciones eres un excelente ser humano”, “Muchas gracias por defender a los que no sabemos inglés”.

“No solo trocas hasta casa de medio millón porque trabajan hasta 16 horas diario”, “eso es todo Carlitos gracias por poner en su lugar a ese señor y dios lo bendiga porque lo necesita”, “trabajar muy duro no importa en qué, barriendo, lavando trastes, sembrando, no nos rajamos para trabajar”, dijeron otras personas. Archivado como: Migrantes trocas Estados Unidos

LO RESPETAN

Ante este video, mucha gente le escribió: “Tienes todos mis respetos hermano siempre defendiendo a tu raza”, “Jajaja si que se ponga a trabajar mejor y si traemos del año Denali es por que trabajamos bien bonito”, “muy bien dicho carlito bendiciones”, “hasta impuestos pagamos y aun así somos menos Preciados”.

“Gracias mi Carlitos por defendernos Dios te bendiga”, “te la rifaste carlitos, tu tranquilo y yo nervioso, se te agradece campeón”, “Y para manejar una troca nueva solo se necesita trabajar, no hablar inglés”, “Esa palabras tuyas me llenan de orgullo todos los mexicanos trabajamos duro”, “Esa palabras tuyas me llenan de orgullo todos los mexicanos trabajamos duro”. Archivado como: Migrantes trocas Estados Unidos