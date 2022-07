“Él me mostró todo el amor que él tenía hacia mí”. Horas después de que se diera a conocer el sensible fallecimiento del conductor argentino, nacionalizado mexicano, Fernando del Solar a los 49 años de edad, su viuda Anna Ferro ofreció desgarradora conferencia de prensa donde dijo la verdad de qué murió.

“Fue por una neumonía, para él una gripa era convertirse en algo muy fuerte y esta vez no lo logró, pero la luchó, fue muy repentino. (Él quería) que lo cremara, que lo estuviea velando unos días porque él tenía la creencia que podía ir a visitar a todos, que no lo cremara inmediatamente y eso era lo que él deseaba y se está cumpliendo lo que pidió”.

En otra parte de esta conferencia de prensa, se le preguntó a Anna Ferro cómo se encontraba. No dudó en responder que se sentía destrozada: “Solamente quisiera que él regresara, pero sé que no es así… Yo voy a seguir con su legado, no sé cómo, él me guiará, pero yo voy a seguir con el legado y ayudando a todas estas personas que tienen cáncer para que entiendan que muchas veces son emociones, que cuando sanas la emoción, puedes sanar y que todo mundo tenga la esperanza que sí se puede”.

“Estuve hasta el último instante con él”

A punto de terminar con esta conferencia de prensa, la viuda de Fernando del Solar compartió que no se quedó con nada más que decirle, aparte que pudo despedirse de él y estuvo hasta el último instante a su lado: “Él me mostró todo el amor que él tenía hacia mí y no hay cosa más grande que pueda agradecerle que eso”.

“Él creía en Dios, en ‘el jefe’, como él le decía, en todas las dimensiones, él no creía en una religión… Sus cenizas me las quedo yo por un momento porque después llevaremos a Norbert, su papá, que no nos dio tiempo tampoco, y a Fer al mar como ellos dos querían. Me pidió que (a sus hijos Paolo y Luciano) los amara y que los cuidara y que los siguiera viendo”, finalizó Anna Ferro, quien reveló que los pequeños no pudieron darle el último adiós a su padre (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).