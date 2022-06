Ante esto, Eduardo Yáñez no tardó en pronunciarse ante las redes sociales para desmentir dicho rumor, fue mediante su cuenta de Instagram que publicó un video mientras se encontraba en el lugar donde están filmando la próxima cinta llamada ‘Que padre es mi familia’, en donde aseguró no tener dicho padecimiento. Archivado como: Eduardo Yáñez desmiente enfermedad.

“Con todo respeto a todos aquellos que sí lo sufren, yo digo que quien saca una nota de esta naturaleza pues te desea lo peor así que mi mamá me dijo que nunca tenga represalias pero que chin… a su ma… y me encuentro muy bien y afortunadamente trabajando. Gracias a todos”, fue como el actor desmintió los rumores sobre su salud. Archivado como: Eduardo Yáñez desmiente enfermedad.

“Buenos días a todos mis fans, a todos aquellos que me siguen… Quiero aclarar otra vez una nota estu… que acaba de salir el día de hoy de que yo tengo mal de Parkinson, entonces lo que yo les quiero decir es que no estoy enfermo del mal de Parkinson”, argumentó Eduardo Yáñez desmintiendo los rumores.

Las muestras de cariño hacía el galán de telenovelas se hicieron presentes por parte de internautas

Las muestras de cariño hacía Eduardo Yáñez por parte de los internautas no tardaron en hacerse presentes dentro de la caja de los comentarios al enterarse que el actor se encuentra muy bien de salud y que lo difundido recientemente por un medio local resultó ser solo rumores.

“Pero me alegra mucho saber que estás bien y que estas conquistando tus sueños y alcanzando tus metas”, “Sabía que no era cierto gracias por dejarme interactuar contigo”, “Tú sigues adelante Bendiciones”, “Te tienen mucha envidia he visto que no sólo los hombres también mujeres despechada”, “Me encanta tu sinceridad que tienes con nosotros bendiciones”, “Tú adelante con buena vibra”, se puede leer en los comentarios. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Eduardo Yáñez desmiente enfermedad.