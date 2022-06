¿Se enojó? Así reaccionó Adamari López cuando hablaron de Toni Costa

Pero la respuesta que ha tenido la conductora boricua, ha sido completamente diferente a la de su ex, quien se la ha pasado mencionándola. Por su parte, Adamari se ha evitado el mencionar a Toni Costa, pues en múltiples ocasiones ha dejado en claro que no hablará de él.

Adamari López y Toni Costa: Durante su estadía en La Casa de los Famosos, Toni Costa no ha perdido la oportunidad de darle mención a su ex, Adamari López, de quién ha hablado de principio a fin a sus compañeros de la famosa casa. Desde como comenzó su romance, hasta los motivos de su separación…

Adamari López y Toni Costa: Así reaccionó Adamari López

Natalia Alcocer procedió a dar su explicación y el por qué no compartía el mismo punto de vista que Toni Costa. “Porque si no estás bien, tú obligación antes de hacer algo es llegar y decir para no lastimar porque yo lo que creo que cuando eres infiel es que tienes que pensar por todo el tiempo que has estado”, dijo. El bailarín al final solo se preguntó; “¿Pero por qué el motivo tiene que ser una infidelidad”…

Aunque todas las personas estaban esperando en la emisión del programa de ayer, que Adamari hiciera alguna reacción sobre las declaraciones de su ex, la verdad es que ésta ni siquiera pestañeó. Quique Usales reaccionó ante el comportamiento de su compañera y dijo; “Adamari ni siquiera reacciona”, dijo entre risas. Adamari lo único que dijo fue “¿Hay que decir algo?”. No es la primera vez que la boricua se guarda sus comentarios sobre su ex, ¿Será la mejor decisión? Archivado como: Adamari López y Toni Costa