“Es una carta donde uno aclara, en uso de todas sus facultades, que en caso de tener que mantenerte vivo por medios mecánicos o medios artificiales, tú pides, siendo consciente hoy y estando bien, que te desconecten, que así no quieres vivir, o sea, si que te ayuden a partir, pero ya no estar conectado”.

A propios y extraños tomó por sorpresa la noticia del sensible fallecimiento de Fernando del Solar a los 49 años de edad, apenas días después de haber perdido a su padre . Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles de su deceso, pero ahora se revela cuál fue la última voluntad del conductor argentino.

“Quiero quitarle toda la responsabilidad a mi familia”: Fernando del Solar

Por último, el nacido un 5 de abril de 1973 en Buenos Aires, Argentina, reveló que cuando firmó la carta de voluntad anticipada, su familia no se enteró, pero que sí algo le llegara a pasar, lo que finalmente ocurrió el día de hoy, su esposa Anna ya sabía qué hacer…

“Desgraciadamente en el momento pasó todo tan rápido que ni siquiera alcancé a decirles: ‘oigan, hay una carta firmada, no tienen que hacerse responsables de nada porque ahí dejo todo escrito’, ahora ya lo saben. Hay una negación, no es fácil hablar de eso, pero ya lo pudimos hablar y ya Anna (su esposa) sabe perfectamente qué hacer y qué no hacer en caso de… y toco madera, pero espero que ya no vuelva a pasar”, finalizó Fernando Del Solar.