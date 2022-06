Y es que mientras las especulaciones sobre la causa de muerte de Fernando del Solar se desataron al no darse a conocer qué fue lo que le quitó la vida, que aparentemente sería COVID o secuelas del cáncer de pulmón que padeció, ahora se sabe que el conductor lidiaba con la muerte de su querido padre.

¿Será que su corazón del dolor que tenía ya no resistió más? Aunque hace dos meses acababa de casarse con su pareja Anna Ferro, la vida de Fernando del Solar vivió momentos muy fuertes en el mes de junio, pues su última publicación en Instagram da cuenta del dolor que tenía por la muerte de un ser muy querido.

“Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver mas a mi viejo… Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias… Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos”, comenzó compartiendo con sus miles de seguidores en su cuenta de Instagram.

El argentino continuó despidiéndose de su padre: “Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores. ¡A volar hasta tierras altas papá! Siempre vivirás en mí, TE AMO”, rezaba Fernando del Solar el pasado 12 de junio al informar sobre la muerte de su padre.

La última voluntad del presentador antes de morir

Ante la batalla que duró 10 años contra el cáncer de pulmón y después de estar varias veces al borde de la muerte y lograr superarlo, Fernando del Solar habría firmado una voluntad final en la que pedía a su familia que en caso de que quedara en vida artificial por complicaciones de salud, lo desconectaran a como diera lugar.

En una entrevista que dio para ‘Sale el Sol’, el mismo Fernando del Solar aseguró que no quería que su vida dependiera de una máquina: “Es una carta donde uno aclara, en uso de sus facultades, que en caso de mantenerte vivo por medios mecánicos o por medios artificiales, tú pides siendo consciente y estando bien, que te desconecten, que así no quieres vivir; sí que te ayuden a partir, pero ya no estar conectado”, contó hace tiempo. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO Y LAS PALABRAS DE FERNANDO DEL SOLAR A SU PADRE TRAS SU MUERTE. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.