El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez se encuentra en la preparación de su tercera pelea contra Gennady Golovkin, la cual se llevará a cabo el próximo 17 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada; sin embargo, continúa hablando de su último combate en el que perdió contra el ruso Dmitry Bivol.

De acuerdo con información de El Universal, el campeón unificado de peso supermediano manifestó que ha analizado en dos ocasiones su pelea contra Bivol para no caer en los mismos errores en sus próximos combates y dio la razón por la cual no pudo ganar el pasado 7 de mayo.

¿Por qué perdió Canelo?

“He visto la pelea dos o tres veces. Veo que me cansé, quise intentar hace algo, pero mi cuerpo no me respondió. A nadie le gusta perder”, dijo el boxeador mexicano en conferencia de prensa para promover su esperada pelea con el también conocido como “GGG”.

Actualmente, se enfoca en el peleador kazajo, pero una vez pasando esta pelea buscará una revancha con el campeón de peso semipesado de la AMB: “Quiero esa pelea porque pienso en Bivol. Fue una pelea muy competitiva, pero después me cansé y creo solo gané un round después de eso. Perdí, pero tendré mi oportunidad de revancha”, confesó Saúl Canelo Álvarez.