Ahora, ha surgido días después del sensible fallecimiento del conductor de televisión, que probablemente sufrió de una brujería antes de morir. Inmediatamente, los internautas comenzaron a dar nombres, y el más sonado es sobre una ex pareja que tuvo Fernando hace unos años.

“Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver más a mi viejo… Ni comernos un asado ni reírme con sus ocurrencias… Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Apenas pasaron horas y ya te extraño!”, escribió del Solar.

Cabe recordar que los últimos días en vida de Fernando estuvieron por la tristeza, ya que el pasado domingo 12 de junio tuvo que enfrentar la partida de su padre, el señor Norberto Cacciamani, también por motivos que aún no han sido revelados. En el post dejo un mensaje en donde ¿ya presentía su muerte?

Fernando del Solar brujería. El pasado jueves 30 de junio, se dio a conocer la sensible muerte del conductor de Tv Azteca, Fernando del Solar a los 49 años de edad, debido a un problema de cáncer de pulmón que venía sufriendo desde hace varios años. Desde entonces, sufría algunas recaídas y constantes crisis respiratorias.

Fernando del Solar brujería: Fue una ex del conductor

Lo perdió todo

En el video compartido por el vidente, menciona que Fernando del Solar fue embrujado por su ex para que no fuera feliz con ninguna otra mujer. En ese momento retoman una entrevista de Ingrid Coronado, donde menciona que si las cosas no iban bien, lo mejor fue separarse.

También, surgió una entrevista a Fernando cuando menciona que en el proceso de dos años, el conductor perdería todo, salud, trabajo, su familia, etc. Inmediatamente, los comentarios comenzaron a surgir en contra de su ex pareja, quien se mostró de una manera extraña en la entrevista. Archivado como: Fernando del Solar brujería