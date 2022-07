La señora Rosa ofrece reveladora entrevista en el marco del cumpleaños de Jenni Rivera

La madre de La Diva de la Banda confiesa que Esteban Loaiza le robó mucho dinero a su hija

“Mucha gente la traicionó y la robó, empezando con su familia”, expresan algunos usuarios

Nadie se lo hubiera imaginado. En el marco del cumpleaños número 53 de la cantante Jenni Rivera, quien murió el 9 de diciembre de 2012 en un trágico accidente aéreo, la señora Rosa ofreció reveladora entrevista donde, entre otras cosas, confesó que el exbeisbolista Esteban Loaiza le robó mucho dinero a su hija.

Por medio de una videollamada con el programa De primera mano de Imagen Entretenimiento, conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, la también llamada Gran señora compartió cómo recordarían a su hija en este día tan especial para los integrantes de la Familia Rivera.

La señora Rosa confiesa que ha aprendido a vivir con el dolor de no tener a Jenni Rivera

Antes de entrar de lleno con su inesperada confesión, la señora Rosa reveló que ha aprendido a vivir con el dolor de no tener a su hija, Jenni Rivera, y que el hecho de no verla en el día que cumpliría años es muy difícil: “La visualizo muy feliz, porque dicen que cuando partes de la tierra, es lo más feliz que puedes estar”.

“Ella sufrió mucho en la vida, pero también no se dejaba caer. Decía: ‘si me caigo, me levanto’, que por fregona se levantaba, pero ya en sus últimos días, le llamé y estaba llorando porque me dijo que le habían robado. Yo le dije que siempre le habían robado y Dios le había dado más: ‘Tú no te preocupes, hija, que el Señor te va a dar, Dios te va a dar siete veces lo que robaron'”, dijo la madre de Jenni Rivera.