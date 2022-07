Muchos de los internautas en el internet, se preguntaron el por qué su esposo, el ‘Canelo’ Álvarez no estuvo presente en el festejo. La realidad es que no se sabe, pero se especula que estaba ‘ocupado’ con otros asuntos. Sin embargo, su esposa no se la pasó nada mal, pues estuvo en compañía de todos sus seres queridos. Archivado como: Esposa Canelo celebra su cumpleaños

Hace unos cuantos días, el tapatío tuvo una reunión con su ex contrincante el boxeador Gennadiy Gennadyevich Golovkin, y las cosas se pusieron un poco ‘intensas’. Se creó una tensión que se generó durante cuatro años y el reencuentro no fue cordial de parte del mexicano hacia el kazajo. Saúl Álvarez olvidó ayer el abrazo con Gennady Golovkin con el que cerraron la segunda pelea entre ellos, aquella noche del 15 de septiembre de 2018, después de irse a los 12 asaltos, duelo que ganó el “Canelo” -el primero lo empataron-. (VER VIDEO AQUÍ) Archivado como: Esposa Canelo celebra su cumpleaños

Canelo espera ‘ansioso’ el enfrentamiento contra Golovkin

Agencia Reforma dijo que la presentación oficial de tercera pelea corrió entre tensiones ayer en Los Ángeles, pues el tapatío no ocultó su malestar contra el rival y se querían fulminar con la mirada. “Esto es personal para mí. No pretendo ser alguien diferente, no puedo aparecer en medios u otro lugares y decir cosas y después pretender que no fue así. Es personal, y él (Golovkin) habló muchas cosas sobre mí, y ustedes lo saben.

“No puedo esperar para estar en el ring. Él es diferente, pretende ser amigable, pero es un pendejo. Pretende ser divertido y que todo está bien, pero en otros lugares habla mierda, así es como es él (Golovkin)”, lanzó Álvarez, de cara al pleito del 17 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas

“Canelo”, quien viene de perder en mayo ante Dmitry Bivol, pondrá en juego sus cuatro títulos de peso Supermediano (CMB, FIB, OMB y AMB), mientras que Golovkin subirá a esa división, pues es campeón de peso Mediano. Archivado como: Esposa Canelo celebra su cumpleaños