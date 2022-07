Aunque de momento no se sabe con quien se quedarán esos billetes, es casi un hecho que terminarán en poder de sus criaturas, pero realmente se sabe cuánto dinero logró juntar el también actor, pus aquí te diremos eso y más, para que sepas cómo podrán maneras sus herederos el dinero que les dejó el querido presentador de televisión Fernando del Solar y su fortuna.

A esto hay que sumarle que durante la pandemia se alejó de la televisión, lo que pudo hacer que sus ingresos disminuyeran, por lo que no consiguió ingresos asegurados, como lo venía haciendo antes de la aparición del covid, por lo que se puede decir que ya no es la misma cantidad que se puede asegurar tiene en su cuenta bancaria.

¿QUÉ MÁS HIZO?

Pero no se detuvo, ya que además, el también actor, abrió su canal de Youtube y tuvo también muchos seguidores a los cuales les contaba lo que hacía en su vida diaria y los proyectos en los que próximamente aparcería, sin embargo, la muerte le cortó de tajo todas sus aspiraciones y no pudo concretar muchas de ellas.

Sobre sus gastos, en una entrevista dijo lo siguiente: "Yo mensualmente me encargo de los pagos de mis hijos de la escuela, del seguro médico y otras cosas más, dentista, todas las cosas que ocupen ellos, ropa, uniformes, reinscripciones, de todo eso siempre me he encargado yo", comentó sobre lo que pagaba por sus hijos para sus cosas.