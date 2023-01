Quieren humillar a Shakirs

Fanáticos de Piqué han llegado muy lejos

Raperos componen canción a la cantante en honor al español

Desde que Shakira hizo su colaboración con Bizzarap, las cosas entre la colombiana y el español han estado muy tensas. Pues la letra de la canción es muy directa para el exfutbolista del Barcelona y su novia Clara Chia, y hasta el español quiso contestarle, pero todo terminó mal.

Los fanáticos de Gerard Piqué han dejado en claro que no les importa que le haya sido infiel a la colombiana, pues a palabras de ellos él es mucho más que eso, además, que un un buen jugador. Ahora estos mismo han querido dejar a Shakira en la humillación con una letra muy agresiva.

¡Van contra Shakira!

“Sessions Vol. 53” dejó muy en claro que Shakira no le perdonará a su ex lo que hizo: Engañarla con una joven de 22 años de edad y que se ha dicho trabajar en la empresa que maneja el español. La letra de esta canción es muy directa para ambos españoles y a la colombiana no le tembló la voz.

“Yo valgo dos de 22”, “Claramente es igualita que tu”, “Perdón que te salpique”, “Me dejaste de vecina a la suegra”, son algunas de las frases que usó Shakira en su canción. Y todos los internautas se volvieron locos, pero parece que la querida cantante latina ya le llegó la revancha.