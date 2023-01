El considerado amigo deportista, mencionó en el podcast, que Hogan no puede caminar debido a que se encuentra paralizado de las piernas. Pero de igual manera, mencionó que el atleta no se encuentra sufriendo por dolor, por lo que ha comenzado a caminar con la ayuda de un bastón.

Cabe mencionar que el luchador de 69 años de edad, cuyo verdadero nombre es Terry Gene Bollea, se sometió a una cirugía en donde le extirparon los nervios de la espalda. Hasta el momento no está claro el motivo por el cual la ex estrella de la WWE , se sometió a este procedimiento.

Hulk Hogan paralizado cirugía: “Le cortaron los nervios”

Cabe mencionar que esta noticia llega justo cuando el mundo de la lucha libre se prepara para el mayor evento de la WWE, WrestleMania. En donde se puede apreciar a varias figuras del deporte de la lucha, tales como Hulk Hogan y su querido amigo Angle, quien dio a conocer el estado de salud del luchador, de acuerdo con el portal Daily Mail.

“Le cortaron los nervios de la parte inferior del cuerpo, no puede sentir la parte inferior del cuerpo. Entonces, tiene que usar su bastón para caminar. Pensé que estaba usando el bastón porque tiene dolor en la espalda. No tiene ningún dolor, no tiene nada en absoluto. No puede sentir nada”, dijo Angle. Archivado como: Hulk Hogan paralizado cirugía