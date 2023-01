“Se va a internar por siete días, pero en los primeros tres no va a tener comunicación con nosotros, nada electrónico, y pues, número uno, esto lo está haciendo por el bienestar de él, ya que el alcoholismo lo estaba llevando a un nivel muy malo y muy oscuro y me da mucho gusto que hayas decidido buscar la ayuda y reconocerlo”, dijo la esposa de El Charro que ofendió a inmigrantes.

La pareja realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales donde compartieron el momento en que llegaron a este lugar con la esperanza que las cosas mejoren pronto. A diferencia de otras ocasiones, en las que no dejaban de sonreír y bromear, ahora a ambos se les notaba con el rostro serio, pues los últimos días han sido muy complicados tanto para ellos como para sus hijos .

“En este centro va a estar muy ocupado. Lo van a evaluar médicamente ahorita llegando, después le van a hacer una evaluación psiquiátrica, va a tener su terapista y le van a dar toda la ayuda, le van a enseñar cómo meditar, yoga, tiene un gimnasio, alberca, entonces, pues estoy contenta porque va a aprender muchas cosas”, comentó, además de decirle a Erik Roberto que no se preocupe por sus caballos ni por ‘el negocio’ , pues su padre estará con ella para ayudarla.

Segundos después, y ante la mirada atenta de El Charro que ofendió a inmigrantes, La Mayrita dijo que estaba muy orgullosa de su esposo, quien tenía 12 días sin tomar: “Él solito ya por fin dijo: ‘no, hoy no voy a tomar’, lo venció, lo ha vencido y ha estado en situaciones o eventos donde hay alcohol y lo ha podido superar”, expresó ‘La Mayris’. quien dijo también que en tres días más hablará con el cantante para ver cómo va.

“Quiero que tú estés bien”

Hasta ese momento, El Charro que ofendió a inmigrantes ha hablado muy poco, prácticamente no ha dicho palabra alguna, consciente tal vez de que la situación por la que está atravesando no es para hacer bromas. La Mayrita le dijo que quiere que esté bien y que sabe que le han tocado el corazón a muchas personas con todo esto, aunque reconoce que es solo el comienzo.

“Adicciones no solamente es el alcohol, pueden ser las drogas, el dinero, el juego, etcétera, y yo sé que vamos a ayudar a muchas familias con esto”. A unos cuantos metros de llegar al centro de rehabilitación, el cantante mexicano Erik Roberto se animó a hablar y comentó que mucho del ‘drama’ que vivieron los últimos días se debía a su alcoholismo: “Este 2022, casi todos los días tomé y las cosas que hacía, que decía, (era porque) no estaba sobrio, no razonaba”.