Marc Anthony vivió uno de los momentos más felices de su vida

¿Sus hijos no lo acompañaron en la boda con Nadia Ferreira?

La gente no vaticina que haya mucho éxito en ese enlace

Este fin de semana se casó por cuarta vez Marc Anthony, en esta ocasión con la ex Miss Paraguay 2021, Nadia Ferreira quien conoció hace unos meses al cantante y cumplió su más grande sueño de pasar de ser fanática a esposa del ex de JLo y Dayanara Torres, quienes dicho sea de paso, obviamente no estuvieron presentes en el enlace, pero lo más curioso fue que tampoco los hijos del intérprete de ‘Y Hubo Alguien’.

¿Será que los adolescentes hijos de Marc Anthony no vieron con buenos ojos que su padre se casara con una joven 30 años menor que el cantante? Aún se desconocen las causas por las que los descendientes que procreó con Dayanara Torres y Jennifer López no lo acompañaron en tan especial momento, pero la gente criticó mucho la actitud del salsero.

Marc Anthony celebró su cuarta boda

Aunque los detalles de la boda fueron bastante herméticos este sábado, trascendió que entre los invitados al enlace estaban Salma Hayek, Victoria y David Beckham, Maluma, Vin Diesel, Marco Antonio Solís ‘El Buki’, Romeo Santos, Lyn Manuel Miranda, Luis Fonsi, Daddy Yankee, así como los presidentes de Paraguay y República Dominicana.

El evento tuvo lugar en el Museo de Arte Pérez de Miami y pese a todo el hermetismo porque se filtraran detalles, este lunes un video dejó ver las imágenes más conmovedoras del casamiento y en ellas se muestra a Marc Anthony llorando de mucha emoción al observar entrar a la habitación a su ahora esposa Nadia Ferreira.