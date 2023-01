Mayeli Alonso es una de las exesposas que tuvo Lupillo Rivera

La exesposa del cantante afirmó que él nunca firmó el divorcio

Lo dio a conocer mediante un video en TikTok

Lupillo Rivera salió como un tema de conversación en la transmisión en vivo a través de TikTok de Mayeli Alonso, quien es conocida por ser una de las exesposas que ha tenido el cantante, donde ella afirma que sigue casado con él debido a que Lupillo no firmó el divorcio.

Mayeli Alonso tuvo una relación bastante larga con el cantante de música regional mexicana Lupillo Rivera, donde su compromiso empezó en el año de 2006, sin embargo, las llamas del amor se apagaron hace pocos años, específicamente en el 2019.

Mayeli Alonso asegura que sigue casado con Lupillo Rivera

A través de un video en la plataforma de TikTok, la exesposa de Lupillo Rivera asegura que “legalmente hablando” sigue casada con el cantante de regional mexicano, esto debido a que Lupillo no firmó el acta de divorcio que él mismo solicitó.

“Nunca firmó el divorcio, nunca lo firmó, no creo que sigamos casados, no sé, no firmó el acta que él mismo pidió, imagínense”, dijo la expareja de Lupillo Rivera con la que duró más de 10 años casada, tras sus declaraciones, la duda sigue en el aire acerca de si siguen casados o no.