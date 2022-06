“Obviamente, la compañía no lo ha declarado, pero como era una empleada en tiempo pasado, y estuvo ahí durante cinco años, me di a la tarea de darme cuenta de cosas como el reenvasado”, dijo Tucker a The Sun.”, este sería un truco que la empresa haría para ¿reemplazar productos? Archivado como: Bath & Body Works secretos

Una ex trabajadora de la empresa de productos de belleza, Kaitlin Tucker, reveló en exclusiva a The Sun que algunos aromas retirados se pueden reutilizar para crear un aroma “nuevo”. Afirmó al portal que el popular minorista de velas, productos para el cuidado del cuerpo y fragancias a veces vuelve a empaquetar y cambia el nombre de los aromas antiguos mientras los anuncia como nuevos.

Que descontinúen tu producto favorito es lo peor, sobre todo porque no dejaste alguna ‘reserva’ guardada. Por suerte, esta persona informó exclusivamente para el portal de noticias The Sun, que sabe la forma en la que podemos seguir consiguiendo los productos que más nos gustan de ‘Bath & Body Works’.

Bath & Body Works secretos: Una exempleada de la empresa ‘Bath & Body Works’, reveló unos cuantos secretos que a mucha gente le encantará escuchar, pues a veces pasa que vamos a una tienda comercial por un producto que ya tenemos en mente, pero, ¿Qué pasaría si nos dijeran que ‘ese’ producto ya no existe?

Bath & Body Works secretos: : Esta es la confusión que sucede mucho en sus productos

La exempleada de la empresa de fragancias y velas aromáticas dijo que hay veces que un olor ‘nos parece familiar’, sin embargo cuando nos percatamos que en el empaquetado no es el mismo nombre, nos confundimos. “Sabes cuando tu aroma favorito se vuelve a empaquetar en otra cosa. “Eres como: ‘Oh, Dios mío, sé lo que es esto, pero no se llama lo mismo'”. dijo a The sun.

Según lo dicho en el artículo, The Sun se comunicó con Bath & Body Works para obtener comentarios varias veces, pero no recibió ninguno en el momento de la publicación. Tucker dijo que su vela favorita es Midnight Blue Citrus. Ella cree que es un aroma que se vuelve a empaquetar durante la temporada navideña como Snowflakes and Citrus.