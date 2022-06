Exempleada de Sephora revela secreto para ahorrar dinero en artículos

Tiktoker le dice a las personas como ahorrar dinero en Sephora

Estos son los pasos a seguir

¿Se pueden hacer devoluciones de los artículos aunque estén usados?

Exempleada de Sephora revela secreto. Muchas veces es difícil costear artículos de tiendas privilegiadas de belleza como lo es Sephora, pues sus artículos encantan a muchísimas mujeres que se enfocan en la imagen, el cuidado de su piel, cabello, y maquillajes bellísimos. Es por eso que un ‘ángel’ del internet cayó del cielo…

‘maddiebwells’ es como se hace llamar una chica de TikTok, quien cuenta con poco más de 200,000 seguidores, y se enfoca en dar tips de belleza para lucir increíble e incluso, ahorrarte un ‘dinerito’ extra en compras en Sephora, ¿Quieres saber de qué se trata este tip? ¡Lee el artículo completo!

Así se puede ahorrar dinero en Sephora

Maddie informó a través de un video en TikTok, que solía trabajar en una tienda de belleza Sephora, es por esto dio a conocer la política de devolución de la tienda podría ahorrarle mucho dinero en artículos que no desea. La ex-empleada incluso dijo que la política funciona, incluso si se usan artículos.

Sin embargo, lo que sí dejó bien en claro es que el artículo que desea devolver, no puede usarse más de un 33% de éste, pues de lo contrario, no lo aceptarían y no se aplicaría ninguna devolución. Maddie explicó además el consejo útil de que la política de devolución de Sephora es de 30 días con un recibo para un reembolso completo. (VIDEO AQUÍ)