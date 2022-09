“Lo sentí como ‘bajoneado’ en el sentido de que, como es tan chambeador, y todo el tiempo quiere estar haciendo algo, tuvo que cancelar todo, que yo le dije: ‘creo que te va a ayudar a que estés en tu cama, en tu casa, un buen rato’, porque si no, no para. Lo vi bien y yo creo que le da flojera tener a una persona que le mueva el brazo y le ayude con las terapias, pero está bien, ahí va”.

“Según yo, en muchísimos (refiriéndose a los ‘cachos’ en los que se rompíó el hombro de Eugenio Derbez). Te lo juro que son bien misteriosos: Vadhi, Aislinn, Ale, bueno, hasta la niña (su hermanita Aitana) o no me quieren compartir a mí los secretos. Si estoy en el chat de la familia, si no tienen otro, si estoy”, dijo el actor, arrancando las carcajadas de los presentes.

A diferencia de sus hermanos, Vadhir y Aislinn Derbez, quienes se han mantenido en silencio total respecto a la salud de su padre, José Eduardo Derbez no dudó en compartir más detalles de esta inesperada situación. Dio a entender que el actor y comediante mexicano aún no empieza con su rehabilitación, pues en primer lugar debe de tener ‘quieto’ su brazo por buen tiempo.

¿Le están ocultando algo a José Eduardo respecto a la salud de Eugenio Derbez?

En otra parte de esta entrevista, José Eduardo reveló que sus hermanos tardaron en decirle que había pasado exactamente con su padre, además de que parece que no le dieron tanta importancia, por lo que llegó a pensar que le estaban ocultando algo y que la situación era más grave de lo que creía. Hasta el día siguiente, le confirmaron que Eugenio Derbez estaba bien de salud.

“Días después, alguien pone en el grupo (de WhatsApp) que todo estaba bien. Luego, al salir de ‘Miembros…’ (programa en el que participa como conductor) me marca Alessandra para decirme que se habia subido un comunicado. Cuelgo, lo reviso y luego dije que no me iban a creer cuando me empezaran a marcar y les iba a responder que no sabía bien lo que estaba pasando”, finalizó José Eduardo, quien compartió que fue Alessandra Rosaldo la que le compartió todo lo que pasó con su padre, quien se la pasa dormido por las pastillas que le danacciden (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).