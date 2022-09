Después de que las cámaras de los medios locales captaran al príncipe Harry sin compañía de Meghan en destino hacia Balmoral, han corrido rumores sobre lo que pudo pasar con la pareja y si la presencia de Markle -de soltera- no fue solicitada o impedida por algún miembro real. Y bueno, después de las declaraciones de la exactriz a The Cut podría darse la razón al rumor de que su presencia es incómoda para la familia real.

“Las tensiones eran tan altas que no había forma de que Meghan pudiera haber ido a Balmoral”, reveló la fuente al New York Post, tras las fotografías del príncipe Harry llegando al Castillo de Balmoral sin la presencia de su esposa. La pareja, quienes habían confirmado un viaje en conjunto a la residencia de la reina Isabel II, canceló de último momento la presencia de Meghan en dicho viaje.

En declaraciones con el New York Post, un miembro cercano a la familia real señaló que Meghan Markle había creado una mayor tensión cuando se dieron a conocer sus declaraciones para The Cut, donde habló de la relación entre Carlos y Harry. Según relató la fuente, al morir la reina Isabel II, los miembros más cercanos no deseaban más escándalos ni tensiones en un momento tan delicado.

"Carlos le dijo a Harry que no era correcto ni apropiado que Meghan estuviera en Balmoral en un momento tan profundamente triste", señaló una fuente a The Sun, tras los fuertes rumores de la inasistencia de la duquesa de Sussex en el lugar. Al igual, señalaron que el rey Carlos III hizo ese pedido especial para honrar a su madre en un momento tan delicado.

Meghan Markle Balmoral: ¿Están enojados con Meghan?

Supuestamente, en la llamada, el rey Carlos III le dejó en claro a su hijo menor que la presencia de su esposa no estaba bien vista en aquel momento e inclusive, le señaló que Kate, la ahora princesa de Gales, no estaba viajando en compañía de su esposo debido a que ese momento era otorgado a los más cercanos de la familia real. Pero, ¿fue esa la razón o la incómoda entrevista de la duquesa de Sussex?

"Se le señaló que Kate no iría y que los números realmente deberían limitarse a la familia más cercana. Carlos dejó muy, muy claro que Meghan no sería bienvenida", indicó la fuente a The Sun. Pero, no fue la única advertencia que recibió el príncipe Harry ese día, sino que también le fue imposible viajar en el avión real donde iba su hermano, el ahora príncipe de Gales, William, y sus tíos, el príncipe Eduardo y el príncipe Andrew.